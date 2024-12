Icon Vergrößern Ein Mädchen nach der Geschenkeübergabe in Georgien. Foto: Samaritan's Purse Icon Schließen Schließen Ein Mädchen nach der Geschenkeübergabe in Georgien. Foto: Samaritan's Purse

Die Annahmestelle Illertissen-Buch hat für die Spendenaktion "Weihnachten im Schuhkarton" insgesamt 147 Geschenke für hilfsbedürftige Kinder und Familien in prekären Lebenssituationen einsammeln können. Die Pakete sind mittlerweile in der Weihnachtswerkstatt Berlin angekommen, werden dort von vielen ehrenamtlichen Helfern kontrolliert und dann per LKW, Flugzeug oder Schiff in die Empfängerländer, wie zum Beispiel Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Republik Moldau, Montenegro, Nordmazedonien, Polen, Rumänien, Slowakei und die Ukraine gebracht. Dort warten strahlende Kinderaugen auf eine unvergessliche Freude, denn für viele dieser Kinder ist es oftmals das erste persönliche Geschenk ihres Lebens. Kinder finden in ihrem Schuhkarton Schulsachen, Hygieneartikel, Kleidung, Spielzeug und vieles mehr. Was für uns ganz normale Alltagsgegenstände sind, ist für viele Familien von unschätzbarem Wert: Denn meist können sie sich selbst diese Dinge nicht leisten. Der Dank geht an alle, die mitgemacht haben und die Aktion unterstützt haben, insbesondere ans Modehaus Rimmele, die KiTa Purzelbaum in Buch und den AWO Kindergarten in Weißenhorn. Weihnachten im Schuhkarton ist eine internationale Geschenkeaktion und erreicht jährlich bedürftige Kinder in über 100 Ländern. Kirchengemeinden und christliche Partner übernehmen die humanitäre Hilfe rund um den Globus. Dabei werden zum Beispiel Opfer von Krieg, Armut, Naturkatastrophen, Krankheit, Hunger oder religiöser Verfolgung ungeachtet ihrer Weltanschauung, religiösen Überzeugung, ethnischen Zugehörigkeit, ihres Geschlechts oder anderer Persönlichkeitsmerkmale unterstützt. Weltweit wurden 2023 rund 11,3 Millionen Kinder mit einem Schuhkarton beschenkt.

Die Annahmestellen in Buch und Illertissen gehören zum überregionalen Sammelpunkt Donauwörth, der seit 2002 mehr als 26.000 Schuhkartons eingesammelt hat.

