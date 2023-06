Welche Chancen die Windkraft der Gemeinde Buch bietet

Plus Grundsätzlich stehen Bürgermeister und Marktgemeinderat der Windkraft positiv gegenüber. Dafür soll jetzt ein bestimmter Bereich untersucht werden.

Die Frage, wo in der Region geeignete Flächen für Windenergie sein könnten, beschäftigt die Kommunen im Gebiet des Regionalverbands Donau-Iller schon eine ganze Weile. In der Marktgemeinde Buch war das Thema Windräder nun Thema im Gemeinderat.

Aktuell befinden sich vor allem am östlichen Rand des Bucher Gemeindegebiets Flächen, auf denen Windkraftanlagen entstehen könnten. Auch der Bucher und der Ritzisrieder Wald sowie die Waldflächen bis hinter Waldreichenbach kommen als Standorte für Windräder infrage, informierte Bürgermeister Markus Wöhrle den Marktrat.