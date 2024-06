Wer zahlt den Straßenausbau? Buch lässt Erfolgsaussichten prüfen

Plus Wieder gibt es Debatten um den seit Jahren diskutierten Ausbau von Fabrikstraße, Werkstraße und Werkring. Weil Widerspruch droht, werden Fachleute befragt.

Nach rund neunmonatiger Pause hat der seit einigen Jahren diskutierte Ausbau von Fabrikstraße, Werkstraße und Werkring im Bucher Marktrat erneut zu langen Debatten geführt. Grund war ein Antrag von Ratsmitglied Wolfram Dauner (Unabhängige Wählergemeinschaft) zur Erhebung von Erschließungsbeiträgen in den drei Straßen sowie gegebenenfalls einer Anpassung der Erschließungsbeitragssatzung. Nach langem Hin und Her befürwortete das Gremium gegen zwei Stimmen den von Ronald Bentenrieder gestellten Antrag zur Geschäftsordnung und vertagte die Entscheidung.

Zuvor soll die Verwaltung bei der Rechtsaufsicht im Landratsamt Neu-Ulm in Erfahrung bringen, welche Erfolgsaussichten der Marktgemeinde im Falle von potentiellen Widersprüchen von Anliegern der drei Straßen eingeräumt werden können. Der Beschluss fiel gegen eine Stimme. Bei vier Gegenstimmen entschied das Ratsgremium, die am 7. Juli 2020 beschlossene Erschließungsbeitragssatzung (EBS) nicht zu ändern.