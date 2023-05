Werkstraße in Buch: Gemeinderat kippt Entscheidung

Plus Im März hatte sich eine knappe Mehrheit im Marktrat Buch gegen den Endausbau von Werkstraße und Werkring entschieden. Jetzt wurde erneut abgestimmt.

Dass der im Jahr 2016 vom damaligen Marktrat Buch gefasste Beschluss zum Ausbau der Fabrikstraße, der Werkstraße und des Werkrings nicht umgesetzt wurde, hat im Gremium erneut zu Diskussionen geführt. Erst im März hatten sich die Räte nach langem Hin und Her einstimmig für die Fertigstellung der Fabrikstraße entschieden. Der Endausbau von Werkstraße und Werkring wurde aber mit knapper Mehrheit von sechs zu fünf Stimmen abgelehnt.

Aufgrund von Befangenheit einzelner Gemeinderäte mussten die Abstimmungen bei der jüngsten Sitzung wiederholt werden. Dabei ergab sich ein anderes Ergebnis: Mit zehn gegen fünf Stimmen gilt der Ausbau der beiden Straßen jetzt als beschlossen. Einstimmig entschied das Ratsgremium außerdem, bezüglich des Untergrunds aller drei Straßen kein weiteres Gutachten einzuholen.