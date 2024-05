Buch

vor 17 Min.

Windelsäcke werden in Buch weiterhin wie gewohnt ausgegeben

Plus Der Gemeinderat legt auch Regelungen für den künftig vom Landratsamt gepachteten Wertstoffhof fest. Zum Nahwärmenetz gibt es Neuigkeiten.

Von Claudia Bader

Bereits im Mai 2022 hat sich der Marktrat Buch wie die Ratsgremien anderer Gemeinden im Landkreis Neu-Ulm für die Rückübertragung der Abfallwirtschaft an den Landkreis entschieden. Damit verpachtet die Marktgemeinde ab 1. Januar 2026 ihren Wertstoffhof und die Grüngutdeponie an den Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) des Landkreises. In seiner jüngsten Sitzung hat das Ratsgremium die Entwürfe der öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen über kommunale Beistandsleistungen sowie des Anlagenpachtvertrags gegen vier Stimmen befürwortet.

Vor Vertragsabschluss müssten Regelungen über die künftige Ausgestaltung sowie bauliche Veränderungen getroffen werden, erläuterte Bürgermeister Markus Wöhrle. Insbesondere seien Vereinbarungen über die Abtrennung des Geländes vom Bauhofareal sowie die Zu- und Abfahrt und die Oberflächenentwässerung nötig. Den entsprechenden Beschluss fasste das Gremium gegen drei Stimmen. Dass die Windelsäcke für den berechtigten Personenkreis auch weiterhin in gewohnter Weise ausgegeben werden, entschieden die Räte gegen eine Stimme. Die Organisation dieser kostenlosen Ausgabe obliegt jedoch künftig dem Abfallwirtschaftsbetrieb Neu-Ulm. Durchschnittlich gebe der Markt Buch jährlich 3000 Windelsäcke heraus, wobei die Kosten über den Gemeindehaushalt getragen werden, informierte der Rathauschef. Im Jahr 2023 habe der Markt für diesen Service rund 7000 Euro bezahlt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen