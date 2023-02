Buch

vor 17 Min.

Wolfgang Krebs bringt Söder, Stoiber und Aiwanger nach Buch

Wolfgang Krebs ist Kabarettist und war in der Bucher Rothtalhalle zu Gast.

Plus Kabarettist Wolfgang Krebs gastiert mit seinem Programm "Vergelt's Gott" beim Kulturfrühling in Buch. Dabei verwandelt er sich auch in Markus Söder und Edmund Stoiber.

Von Ralph Manhalter Artikel anhören Shape

Markus Söder alias Wolfgang Krebs betätigte sich als Naturphilosoph: Wenn ein Blitz in ein E-Auto einschlägt, ist es dann vollgetankt? Das sind Fragen, die die Menschheit beschäftigen. Und das nicht nur in Buch, wo Krebs mit seinem Programm "Vergelt's Gott" am vergangenen Samstag gastierte. Mit der Einladung des bekannten Kabarettisten hat die Musikkapelle Obenhausen als Veranstalter wieder einmal einen Volltreffer gelandet. Die Rothtalhalle war bis auf den letzten Platz besetzt, zahlreiche Besucher waren auch von weither angereist, um dem alljährlichen Kulturfrühling beizuwohnen.

