Zeugen nach Unfall zwischen Radfahrerin und Auto in Buch gesucht

Eine Radlerin und ein Auto sind in Buch zusammengestoßen. Nun sucht die Polizei Zeugen des Unfalls.

Eine Radfahrerin und ein Auto sind am Montagmittag gegen 12 Uhr in Buch zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich laut Polizei in der Gewerbestraße, im Bereich der abknickenden Vorfahrtstraße an der Abzweigung zur Bürgermeister-Graf-Straße. Die Beteiligten sprachen kurz miteinander. Nachdem die unbekannte Radfahrerin angegeben hatte, nicht verletzt zu sein, setzte sie ihre Fahrt fort. Allerdings ist an dem Auto der anderen Unfallbeteiligten ein Schaden in Höhe von geschätzten 800 Euro entstanden. Die Radlerin und unbeteiligte Zeugen können sich unter Telefon 07303/9651-0 bei der Polizei Illertissen melden. (AZ)