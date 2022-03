Zu viel Verkehr: Braucht Buch eine Ortsumfahrung?

Plus Die UWG-Fraktion fordert eine Westumfahrung für den Ort. Wie die Chancen dafür stehen und welche Alternativen die Gemeinde Buch hier sieht.

Bereits vor zehn Jahren wurde in Buch darüber diskutiert, eine Ortsumfahrung zu bauen. Jetzt brachte die Fraktion der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG) im Marktrat erneut eine Westumfahrung ins Spiel. Ein Antrag, der im Gremium eine Diskussion um die Verkehrsbelastung im Ort ausgelöst hat.