Bucher CSU nominiert erneut Markus Wöhrle als Bürgermeisterkandidat

Als eine der drei im Bucher Rathaus vertretenen Fraktionen stellte die CSU am Donnerstag ihre Weichen für die nächsten sechs Jahre. Bei der Nominierungsveranstaltung im Gasthof zur Blauen Traube setzte der Ortsverband ebenso auf Bewährtes wie auf Neues, teilte die Partei in einer Pressemitteilung mit.

Bürgermeister Markus Wöhrle erwähnte in seiner erneuten Kandidatur für dieses Amt die harmonische Zusammenarbeit im Marktrat, was sich schon dadurch zeige, dass alle sechs CSU-Ratsmitglieder wieder antreten. Man muss nicht immer einer Meinung sein, darf auch einmal streiten. Doch am Ende sollte man sich immer noch in die Augen sehen und gegebenenfalls ein Bier miteinander trinken können, so der Rathauschef.

Bürgermeister Markus Wöhrle übt sein Amt „sehr, sehr gerne“ aus

Dieses Credo vertrat auch der Kreisvorsitzende Thorsten Freudenberger, nicht zuletzt angesichts des zunehmend rüden Umgangstons in Politik und Gesellschaft. Wöhrle, der sein Amt „sehr, sehr gerne“ ausübt, gab zu, dass die Tätigkeit kein herkömmlicher Job sei.

Er, der seit seiner Geburt in Buch wohnt, mit dem Ort politisch und sozial verwachsen ist, bezeichnet es als Herzensangelegenheit, hier Bürgermeister zu sein. Dabei könne es in einer Kommune dieser Größe durchaus sein, als Ansprechperson für alles Mögliche herzuhalten.

Beim Blick auf die Arbeit in der noch laufenden Legislaturperiode nehme die Trinkwasserversorgung einen bedeutenden Stellenwert ein. Hier wurde in der Vergangenheit in Brunnen investiert, so Wöhrle, genauso wie in die Ertüchtigung der Grund- und Mittelschule oder in die Unterstützung örtlicher Vereine.

Buch sei eine aufstrebende Marktgemeinde mit beneidenswerter Infrastruktur und hervorragender Verkehrsanbindung, verdeutlicht an der stetig steigenden Einwohnerzahl, betonte der Rathauschef.

16 Kandidatinnen und Kandidaten sind für die Bucher CSU für die Wahl 2026 nominiert

Insgesamt 16 Markträtinnen und Markträte bewarben sich um einen Listenplatz, welche nach geheimer Abstimmung alle nominiert wurden. Ebenso deutlich fiel das Ergebnis bei der Wahl des Bürgermeisterkandidaten aus. Auch hier votierte die Versammlung geschlossen für Amtsinhaber Wöhrle.

Damit steht der gemeinsame Kandidat der CSU sowie der Freien Wähler für die Kommunalwahl am 8. März 2026 fest. Letztere hatten erst kürzlich beschlossen, wie bereits in der Vergangenheit, den CSU-Kandidaten zu unterstützen.

Neben dem Bürgermeister Markus Wöhrle wurden folgende Kandidatinnen und Kandidaten für die Marktratswahl nominiert: Ralph Manhalter, Markus Ried, Sabine Wiltschka, Jens Friedrich, André Dolp, Georg Lehner, Ursula Wikorill, Andreas Bergmiller, Dorothea Brumbach, Paul Rahn, Patrick Brachmann, Thilo Weis, Eugen Schenk, Lars Schönacker, Patrick Sperlich, Bianca Wagner. (AZ)