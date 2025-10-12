Buntes Treiben beim Bucher Herbstmarkt

Die Sonne zeigte sich zwar nicht, aber es war trocken und die Temperaturen mild. Genau das richtige Wetter für einen Besuch auf dem Bucher Herbstmarkt. Nicht nur zur Mittagszeit war an den Verkaufsständen an der Unteren Straße einiges los. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher aller Altersstufen bummelten durch das vielseitige Angebot.

Dorfstadel in Buch bietet Kunsthandwerk und vorweihnachtliche Dekorationen

Es reichte von Süßigkeiten, Spielwaren, Bekleidung, italienische Mode hin zu einer großen Auswahl an Büchern für Klein und Groß. Auch Mützen, Schals und Handschuhe für die anstehende kalte Jahreszeit, Selbstgenähtes und -gebasteltes sowie Flohmarktartikel stießen auf reges Interesse.

Einige Bucher Vereine und der Kindergarten Purzelbaum boten Deftiges und Süßes zur Stärkung an. Nicht nur herbstliche, sondern auch schon vorweihnachtliche Dekorationen und vieles mehr konnte man beim Kunsthandwerk- und Genussmarkt im Bucher Dorfstadel bewundern und kaufen.