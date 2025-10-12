Icon Menü
Illertissen
Bucher Herbstmarkt lockt Besucher mit vielseitigem Angebot und Deko

Buch

Buntes Treiben beim Bucher Herbstmarkt

Zahlreiche Besucherinnen und Besucher bummeln durch das vielseitige Angebot. Auch die Vorboten von Weihnachten sind schon zu bemerken.
Von Claudia Bader
    • |
    • |
    • |
    Allerhand für Herbst und Winter wurde beim Bucher Herbstmarkt verkauft.
    Allerhand für Herbst und Winter wurde beim Bucher Herbstmarkt verkauft. Foto: Claudia Bader

    Die Sonne zeigte sich zwar nicht, aber es war trocken und die Temperaturen mild. Genau das richtige Wetter für einen Besuch auf dem Bucher Herbstmarkt. Nicht nur zur Mittagszeit war an den Verkaufsständen an der Unteren Straße einiges los. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher aller Altersstufen bummelten durch das vielseitige Angebot.

    Dorfstadel in Buch bietet Kunsthandwerk und vorweihnachtliche Dekorationen

    Es reichte von Süßigkeiten, Spielwaren, Bekleidung, italienische Mode hin zu einer großen Auswahl an Büchern für Klein und Groß. Auch Mützen, Schals und Handschuhe für die anstehende kalte Jahreszeit, Selbstgenähtes und -gebasteltes sowie Flohmarktartikel stießen auf reges Interesse.

    Einige Bucher Vereine und der Kindergarten Purzelbaum boten Deftiges und Süßes zur Stärkung an. Nicht nur herbstliche, sondern auch schon vorweihnachtliche Dekorationen und vieles mehr konnte man beim Kunsthandwerk- und Genussmarkt im Bucher Dorfstadel bewundern und kaufen.

