Bürgerbegehren zum umstrittenen Müllgebühren-System ist gestartet

Das Bürgerbegehren zur Abfallentsorgung im Landkreis Neu-Ulm ist gestartet. Initiator ist SPD-Mitglied Manuel Korn, der in der Vergangenheit auch eine Online-Petition und zwei Demonstrationen gegen das geplante System organisiert hatte.

Ziel des Begehrens sei es, „den Bürgerinnen und Bürgern des Landkreises die Möglichkeit zu geben, aktiv über die künftige Ausgestaltung der Müllentsorgung mitzuentscheiden“, teilt Korn mit. „Mithilfe des Bürgerbegehrens und Bürgerentscheids möchte ich eine Restmüllbehältergebühr einführen lassen, weil ich die neuen Regelungen ungerecht finde. Ich habe Sorge, dass die geplante Umstellung insbesondere Familien stärker belastet. Außerdem befürchte ich, dass das neue System unnötig kompliziert ist und viele Bürgerinnen und Bürger überfordert“, formuliert er als Begründung seines Vorstoßes.

Die Unterschriftenlisten und ein Schriftstück mit Antworten zu verschiedenen Fragen könnten auf der Webseite der SPD Weißenhorn heruntergeladen werden: https://spd-weissenhorn.de.

Die Unterschriftenlisten sind nach Postleitzahlen sortiert und können über die Website heruntergeladen und ausgefüllt werden. Wer unterschreiben möchte, muss auf der zu seinem Wohnort gehörenden Liste unterzeichnen. Wer keinen Drucker hat, kann Blankoformulare an einer auf der Website angegebenen Adresse abholen oder ausgefüllte Listen einwerfen. Darüber hinaus plant Korn, zu verschiedenen Terminen in den Städten und Gemeinden des Landkreises zu kommen, um Unterschriften zu sammeln. „Eine Online-Unterzeichnung ist aus rechtlichen Gründen nicht möglich“, betont er.

„Mit dem Bürgerbegehren soll eine zukunftsorientierte, faire und bürgernahe Lösung der Abfallentsorgung im gesamten Landkreis Neu-Ulm gefördert werden“, sagt Korn. Er plant im kommenden Jahr bei den Kommunalen für den Kreistag zu kandidieren. Sofern fünf Prozent der Bevölkerung des Landkreises Neu-Ulm das Begehren unterschreiben – „das sind 20.000 Menschen“ – folgt der eigentliche Bürgerentscheid. (AZ/kam)