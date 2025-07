Bürgerbegehren zur Neuen Rathausmitte in Vöhringen: SPD ist mit Eilantrag gescheitert

Neuerliche Wendung in Sachen Bürgerbegehren zur Neuen Rathausmitte Vöhringen: Erst kündigte die SPD noch im Juni an, gegen die Ablehnung des Bürgerbegehrens durch eine Mehrheit im Stadtrat aus CSU und FWG Klage einreichen zu wollen. Tags drauf dann die Rolle rückwärts: Man wolle vorerst doch nicht klagen, sondern erst einmal die Kompromissmöglichkeiten mit dem Investor lllersenio und Bürgermeister Michael Neher ausloten. Wie vielfach berichtet, will die SPD eine Reduzierung des Bauprogramms im Städtebauprojekt „Neue Rathausmitte“ erreichen, welches sie für zu massiv erachtet. Jetzt hat ihr Rechtsanwalt entgegen der jüngsten Wende doch einen Eilantrag vor Gericht eingereicht, um den Grundstücksverkauf aus Eis zu legen – und sich dabei eine Abfuhr geholt.

Thomas Vogel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

SPD Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bürgerbegehren Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis