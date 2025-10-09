Bürgerentscheid über den Zehentstadel: Babenhauser könnten mehr als nur ein Kreuz machen müssen

Gerade werden mehr als 500 Unterschriften für ein Bürgerbegehren im Babenhauser Rathaus geprüft. So viele Menschen haben ein entsprechendes Dokument unterzeichnet. Wie Marc Hermann vom Babenhauser Rathaus berichtet, lautet die Fragestellung darauf sinngemäß: Sind Sie dafür, dass Babenhausen die aktuellen Zehentstadel-Pläne aufgibt und nicht weiterverfolgt? Laut Hermann muss nun geklärt werden, ob die Unterschriftensammlung für das Bürgerbegehren zum Zehentstadel zulässig ist.

Beispielsweise müssen alle Personen, die unterschrieben haben, in Babenhausen wahlberechtigt sein. Auch wird geprüft, ob jemand mehrfach unterzeichnet hat, ergänzt Hermann. Er könne noch nichts über den Ausgang der Prüfung sagen, er hoffe aber, dass sie noch am Freitag abgeschlossen werden kann.

Mehr als 500 Babenhauser haben unterschrieben

Jetzt spricht also noch mehr dafür, dass die Bürgerschaft über die Sanierung des Zehentstadels abstimmen wird. Die Unterschriftensammlung war am Mittwochnachmittag an Bürgermeister Otto Göppel übergeben worden. Da mehr als zehn Prozent in der Wahlberechtigten unterschrieben haben, muss die Verwaltung reagieren.

Aus einem Schreiben, das unserer Redaktion vorliegt, geht hervor, dass es über 500 Unterschriften sind. Die notwendige Anzahl wäre somit erreicht. In dem Schreiben heißt es: „Dieses enorme Echo zeigt, wie groß das öffentliche Interesse und die Unterstützung für den Antrag ist.“

Es kann passieren, dass Babenhauser bei einer möglichen Abstimmung mehrere Kreuze machen müssen

Ein Bürgerentscheid zum Zehentstadel stand auch bereits im Babenhauser Marktrat zur Debatte. Die Freien Wähler haben dort einen Antrag für ein Ratsbegehren gestellt. Auch die anderen Ratsmitglieder stehen dem laut Bürgermeister Göppel offen gegenüber. Bürgerabstimmung ist aber nicht gleich Bürgerabstimmung.

Beim Bürgerbegehren geht die Initiative von einem Teil der Bevölkerung aus. Die Initiatoren schlagen die Fragestellung vor, über die abgestimmt werden soll. Bei einem Ratsbegehren entscheidet der Rat über die Fragestellung. Beide müssen natürlich rechtlich zulässig sein. In Babenhausen könnte es deshalb dazu kommen, dass die Bürgerschaft mehr als ein Kreuz zu unterschiedlich formulierten Fragen, aber zum selben Thema setzen müsste, wie der Geschäftsstellenleiter Bernd Ziegler erklärt.

Je nach Fragestellung kann es also rein theoretisch passieren, dass beide Seiten – also Pro und Contra Zehentstadel – eine Mehrheit erhalten. Sollte also sowohl die Fragestellung des Ratsbegehrens als auch die des Bürgerbegehrens zur Abstimmung stehen, würde es auf dem Stimmzettel eine zusätzliche Stichfrage geben. Sollten beide Abstimmungen unterschiedlich ausgehen, würde die Stichfrage entscheiden, ob die Zehentstadel-Sanierung umgesetzt wird.