Bürgermeister Eisen braucht beim Anzapfen beim Altstadtfest der Stadtkapelle nur einen Schlag

Daran könnte sich jeder Münchner Oberbürgermeister ein Beispiel nehmen: Mit einem einzigen gekonnten Schlag – genauso platziert wie der Elfmeter zum denkwürdigen 9:8-Sieg des FV Illertissen über den 1. FC Nürnberg im DFB-Pokal am Tag zuvor – zapfte Illertissens erster Bürgermeister Jürgen Eisen das erste Fass Festbier zum Altstadtfest der Stadtkapelle Illertissen am Sonntagvormittag an.

Zu den Klängen des Musikvereins Au mit Dirigent Werner Ohmayer (rechts oben) ließen die Ehrengäste und Vorstandsvertreterinnen das erste „Prosit der Gemütlichkeit“ erschallen – und der erste Schluck Festbier danach ist bekanntlich immer der beste.

Beim Altstadtfest der Stadtkapelle Illertissen wird die umfangreiche Jugendarbeit gefördert

Die Auer Kapelle hatte bereits zuvor den von Ruhestandpfarrer Franz Schmid und dem indischen Pfarrer Shaiju zelebrierten Festgottesdienst gestaltet und über die Mittagszeit hinaus erklangen traditionelle und neue Musikstücke zur Unterhaltung.

Das Wetter spielte auch mit, so übernahm am Nachmittag die Formation „Blechhoch7“ die Bühne und am Abend gab es den beliebten Stimmungsabend mit den „Jedesheimer Musikanten“. Damit hatten die zahlreichen ehrenamtlichen Aktiven nach einem Jahr wetterbedingter Pause das Ziel erreicht: die Förderung der umfangreichen Jugendarbeit der Stadtkapelle und einen gelungenen Akzent gegen Ende der sommerlichen Freiluftfest-Saison 2025.