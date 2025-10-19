Bürgermeister Eisen verteidigt neue Müllgebühren bei Illertisser Bürgerversammlung

Die Rückübertragung der Abfallentsorgung an den Landkreis Neu-Ulm war das zentrale Thema der Illertisser Bürgerversammlung in der nahezu voll besetzten Schranne. Bürgermeister Jürgen Eisen erläuterte während der Bürgeranfragen, dass man vonseiten der Stadt eine eigene, grobe Testkalkulation mit Kostenvergleich gemacht hat. Daraus geht hervor, dass der AWB für die beteiligten Städte und Kommunen für die Jahre 2026 und 2027 auf 60,72 Euro an spezifischen Kosten je Einwohnerin und Einwohner kommt. Würde die Stadt Illertissen die Müllentsorgung in Eigenregie weiterführen, käme die Stadt auf 78,27 Euro an Kosten pro Bürgerin und Bürger.

„Der AWB liegt bei den Kosten deutlich günstiger, als wir es als Stadt Illertissen leisten könnten.“ Die Umstellung auf das neue Gebührensystem führe dazu, dass personenbezogen abgerechnet wird und auch die Anzahl der Leerungen einbezogen werde. Der Bürgermeister betonte, dass es dem Werksausschuss dabei darum gegangen ist, ein faires Gebührensystem auf die Beine zu stellen.

Bürgermeister Eisen argumentierte bei der Bürgerversammlung für die neuen Müllgebühren

Dass sich acht Personen in einem Haushalt eine 60 Liter Mülltonne geteilt haben, sei nicht plausibel gewesen. „Die haben sich die Tonne zu günstigen Gebühren geteilt und den Müll woanders entsorgt“, mutmaßte er. Zudem habe eine Müll-Gemeinschaft mit mehreren Personen für die Leerung der Mülltonne genauso viel bezahlt wie eine Einzelperson, die unter Umständen nur eine halb volle Mülltonne zur Leerung vor das Haus gestellt hat.

„Ich finde, dass das neue Gebührensystem zwar schwieriger und umfangreicher in der Abrechnung, aber deutlich fairer ist“. Der Rathauschef bekräftigte aber auch, dass das neue Gebührensystem von den Verantwortlichen von Anfang an schlecht erklärt wurde und manchmal auch „von einem hohen Ross herunter“.

Lange Jahre sei die Müllentsorgung einfach auch sehr günstig gewesen. Das habe auch an den hohen Stromerlösen gelegen, die das Müllheizkraftwerk in Weißenhorn erwirtschaftet hat. Die Kosten für die Entsorgung des Restmülls seien nicht mal das ganz große Problem. Es seien eher die versteckten Kosten, die man vermeiden könnte.

In den Mülleimern in Illertissen wird oft Restmüll entsorgt

Jürgen Eisen erläuterte, dass rund 250 Müllbehältnisse der Stadt täglich geleert werden müssen. Darin befinde sich aber oft nicht der Müll, den Spaziergänger oder Radfahrer hinterlassen, sondern Restmüll, der darin entsorgt wurde. Die Kosten für die jährliche Leerung in Höhe von 65.000 Euro werden in der Kalkulation wieder auf alle Bürgerinnen und Bürger umgelegt.

Hinzukommen kommen wilde Müllablagerungen, deren Beseitigungskosten ebenfalls auf die Allgemeinheit umgelegt werden. Manfred Papst regte an, dass man eine Videoüberwachung einführen und die Müllsünder zur Kasse bitten sollte. Jürgen Eisen antwortete, dass dies aus rechtlichen Gründen nicht möglich ist. Anhand einer Beispielkalkulation argumentierte Jürgen Eisen, dass circa 200 Euro für die Müllentsorgung nicht sonderlich viel sind.

Besonders, wenn man bedenke, was ansonsten mittlerweile für Lebenshaltungskosten gezahlt werden muss. Schließlich werde der Müll weiterhin für eine überschaubare Gebühr das ganze Jahr über abgeholt. Eisen machte deutlich, dass die Rückübertragung der abfallwirtschaftlichen Aufgaben aus seiner Sicht die richtige Entscheidung war. „Ich habe dafür gestimmt und stehe auch weiterhin hinter dieser Entscheidung.“

Stadtbus: Verbindung von Illertissen nach Buch soll kommen

Edwin Stöferle meinte, dass Jürgen Eisen berichtet habe, dass die Nutzung des kostenlosen Stadtbusses mit derzeit knapp 400 Seniorinnen und Senioren noch Luft nach oben hat. Andererseits sei die Anbindung des Stadtbusses nicht immer und auch im Bereich des Ziegelwegs nicht gut. Man müsse hinunter zur Haltestelle am Rathaus. Diese Haltestelle sei aber zu weit entfernt. Jürgen Eisen antwortete, dass man eine Verbindung von Illertissen nach Buch einrichten will, damit man auch diesen oberen Bereich abdecken und an der neuen Bushaltestelle einsteigen kann.

Icon vergrößern Bei der Bürgerversammlung konnten sich die Illertisserinnen und Illertisser über aktuelle Projekte informieren. Foto: Armin Schmid Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Bei der Bürgerversammlung konnten sich die Illertisserinnen und Illertisser über aktuelle Projekte informieren. Foto: Armin Schmid

Warum die Memminger Straße von Altenstadt beziehungsweise Jedesheim kommend nicht durchgehend mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf 70 km/h versehen wurde, war auch Thema der Bürgerversammlung. Ein kurzes Teilstück ist immer noch auf 80 km/h begrenzt. Jürgen Eisen antwortete, dass es sich dabei um eine Staatsstraße handelt und die Stadt daher nicht in diese Entscheidung eingebunden ist.

Der Ausbau der Dietenheimer Straße ist laut Bürgermeister eines der wichtigsten Projekte. Eine Bürgeranfrage zielte darauf ab, wie der Radverkehr geregelt werden soll. Letztlich sei es heute so, dass fast alle Schüler die linke Seite nutzen. Jürgen Eisen erläuterte, dass man dies mit einer Einbahnregelung regeln werde. Man werde entsprechend Pfeile aufbringen und die Polizei könne die Einhaltung dann auch überwachen.