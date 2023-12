Bürgermeister will Bellenberg nicht zum „gallischen Dorf“ werden lassen

Plus Zwei Zukunftsthemen werden im Gemeinderat besprochen. Bürgermeister Schönfeld warnt davor, sich gemeinsamen Entwicklungen mit den Nachbarorten zu widersetzen.

Zwei in die Zukunft gerichtete Projekte hatte der Gemeinderat Bellenberg bei seiner jüngsten Sitzung zu beraten. Während sich das Gremium eher schwer mit der Einrichtung einer E-Bike-Ladestation tat, herrschte bei der Frage nach der Gründung eines gemeinsamen Kommunalunternehmens im Landkreis Neu-Ulm Einigkeit.

Unter dem Dach der ILE-Gemeinden soll zusammen mit weiteren Orten ein Geschäftskonzept erstellt werden, um ein Kommunalunternehmen zu gründen. Der einmalige Anteil zur Ausarbeitung würde pro Gemeinde 5000 bis 6000 Euro betragen, erst danach werde über eine Beteiligung entschieden, informierte der Bürgermeister. Der Meinungsfindung zugunsten des mit 10.000 Euro geförderten Vorhabens gingen Argumente Pro und Contra einer Landkreisfirma voraus.