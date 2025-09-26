Icon Menü
Bürgerversammlung: Sendener und Sendenerinnen stehen hinter den kommenden Großprojekten

Senden

Bürgerversammlung: Sendener und Sendenerinnen stehen hinter kommenden Großprojekten

Das internationale Fest bekommt eine Neuauflage und auch der Marktplatz soll festtauglicher werden. Was in Senden ansteht und was die Menschen hier umtreibt.
Von Thomas Vogel
    Mehr Grün, mehr Aufenthaltsqualität: Der Marktplatz soll in Senden künftig angenehmer sein als bisher.
    Mehr Grün, mehr Aufenthaltsqualität: Der Marktplatz soll in Senden künftig angenehmer sein als bisher. Foto: Büro Die Grille - Landschaftsarchitekten

    Was bewegt Senden? Es sind die Radler, die verbotenerweise über Gehwege flitzen. Die Züge, die am Bahnübergang hupen müssen. Die hohen Preise für Tickets im ÖPNV. Die Belastung von Bach- und Langestraße durch eigentlich verbotenen Lkw-Verkehr. Dass generell zu viel rollendes Blech auch an anderer Stelle unterwegs ist. Und dass es keinen Stadtbus gibt. Ob all das tatsächlich ganz Senden bewegt, sei dahingestellt. Denn es waren lediglich einzelne Wortmeldungen im Ausspracheteil der Bürgerversammlung, in dem diese Punkte aufgeworfen wurden.

