Büroflächen im Heiners sollen ab April 2024 bezugsfertig sein

Unternehmen, Praxen und Agenturen für Einheiten unterschiedlicher Größen bewerben: Die Vermarktung der Gewerbeeinheiten im Neu-Ulmer Vorzeigeprojekt Heiners hat begonnen. Durch das modulare Konzept ließen sich einzelne Flächen flexibel kombinieren und nach Bedarf zu größeren Einheiten zusammenlegen, teilt die Immobilienagentur Osswald aus Dornstadt mit. Die ersten Büronutzer können demnach bereits im ab dem 2. Quartal 2026 einziehen.

Mit dem Start der Vermarktung der Büroflächen im Neubauprojekt HEINERS beginnt für Neu-Ulm ein neues Kapitel urbaner Stadtentwicklung. Die Osswald Immobilienagentur übernimmt exklusiv die Vermarktung der modernen Büroeinheiten im architektonischen Vorzeigeprojekt der Entwicklungsgesellschaft Neu-Ulm (ENU).

Vermarktung der Büroflächen im Heiners in Neu-Ulm hat begonnen

Das Heiner, das derzeit am Heiner-Metzger-Platz im Herzen Neu-Ulms entsteht unter Federführung der städtischen Entwicklungsgesellschaft Neu-Ulm, es gilt als architektonisches Vorzeigeprojekt der Stadt und soll Arbeiten, Wohnen, Kultur und Begegnung unter einem Dach vereinen.

Das Heiners fasst 10.000 Quadratmetern Nutzfläche. Es entstehen 51 Wohnungen mit rund 3.500 Quadratmetern Wohnfläche, eine moderne Stadtbücherei mit rund 2.000 Quadratmetern sowie Flächen für Gastronomie, einen Generationentreff und vielseitig nutzbare Büroeinheiten. Ein Mix aus Betonsockel und Holzhybridbauweise bildet das Gebäude, das über großzügige Glasflächen, eine begrünte Fassadenzone und Urban Gardening verfügen wird.

Das Projektvolumen liegt bei rund 70 Millionen Euro und wird durch das Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ mit etwa sechs Millionen Euro unterstützt. Der Rohbau ist abgeschlossen. Der Innenausbau läuft nach Angaben der Immobilienagentur planmäßig und soll Ende 2025 fertig sein. Ursprünglich waren Kosten in Höhe von rund 63 Millionen Euro angepeilt worden, die Arbeiten verzögerten sich wegen eines Baustopps in der Frühphase um mehrere Wochen. (AZ)