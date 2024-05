Bürokratie bremst in Buch: Unternehmen wartet monatelang auf Baugenehmigung

Plus Seit Monaten wartet ein Unternehmen auf eine Baugenehmigung. Was die Inhaber besonders besorgt, erzählen sie bei einem Besuch des bayerischen Europaministers.

Eine Silikonfuge – dafür stellten die drei Gründer der Firma Heizbär & Eisbär ihre erste Rechnung aus. Heute führen Patrick Rall, Florian Bär und Dominik Rall ein Unternehmen mit 23 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Bei einer Führung über ihr Firmengelände in Buch erzählten die Unternehmer ihre Gründungsgeschichte und sprachen über externe Faktoren, die ihr Alltagsgeschäft beeinflussen.

Zu Gast waren neben dem Bayerischen Staatsminister für Europaangelegenheiten und Internationales, Eric Beißwenger ( CSU), auch der Landtagsabgeordnete und frühere Neu-Ulmer Landrat Thorsten Freudenberger, Europawahl-Kandidatin Corinna Heiss sowie Bürgermeister Markus Wöhrle.