Bus stößt mit Auto in Weißenhorn zusammen: 18.000 Euro Schaden

Auf 18.000 Euro schätzt die Polizei den Sachschaden, der am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Weißenhorn entstanden ist. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Gegen 16.40 Uhr, so teilt die Polizei mit, befuhr ein 54-jähriger Mann aus Weißenhorn mit einem Omnibus die Daimlerstraße in nördliche Richtung und bog dann nach links in die Röntgenstraße ab. Dabei schnitt der Mann mit seinem Fahrzeug die Kurve, wodurch der Bus kurz nach dem Abbiegevorgang zu weit auf die linke Seite der Röntgenstraße kam.

Busfaher verstößt gegen Rechtsfahrgebot und verursacht Unfall in Weißenhorn

Auf dieser Seite der Straße befand sich ein Auto, an dessen Steuer ein 43-Jähriger aus Weißenhorn saß. Dieser Mann war laut Polizeibericht mit seinem Wagen zuvor von einem Parkplatz auf die Röntgenstraße eingefahren. Weil der Busfahrer gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen hatte und zu weit links fuhr, stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. (AZ)