Linie 920: Kein neuer Takt zwischen Illertissen und Babenhausen

Beim Öffentlichen Personennahverehr (ÖPNV) ist auf dem Land noch Luft nach oben. Das Auto oder der Motorroller sind meist noch Verkehrsmittel Nummer eins, wenn es um Fahrten zur Arbeit, in die Schule, zum nächsten Arzt oder Supermarkt geht. Konzepte, den ÖPNV in ländlichen Regionen attraktiver zu machen. gibt es schon viele. Trotzdem fehlt es oft an hoher Erschließung und dichter Taktung. Der Landkreis Neu-Ulm schreibt aktuell seinen Nahverkehrsplan fort. Darin werden Mindeststandards definiert. Mehrere Gemeinden im Landkreissüden sind mit dem vorgestellten Konzept, dass etwa alle zehn Jahre aktualisiert wird, nicht einverstanden. Sie wünschen sich vor allem eine bessere Anbindung ins Unterallgäu, speziell nach Babenhausen. Nun hat sich auch der Ausschuss für Mobilität, Nahverkehr und Verkehrsvernetzung des Landkreises Unterallgäu mit diesem Thema beschäftigt.

Es wurde in der kurzen Diskussion aber recht schnell klar, dass man Kritik und Sorgen der Nachbarn nicht teilen kann. Auf der entsprechende Strecke verkehrt die landkreisüberschreitende Linie 920 zwischen Babenhausen und Illertissen - mit Haltepunkten in Oberroth, Unterroth, Buch und Obenhausen. Als im Jahr 2019 der Flexibus-Knoten Babenhausen-Boos installiert worden war, erläuterte der ÖPNV-Beauftragte Helmut Höld, habe der Landkreis Neu-Ulm eine Ausdehnung auf sein Gebiet abgelehnt. Ebenso eine Beteiligung an der Finanzierung.

Ab 19 Uhr verkehrt der Pfiffibus bei Bedarf

Im Stundentakt werde die Linie zwischen 7 Uhr und Mitternacht bedient, ab 19 Uhr im Bedarfsverkehr mit dem Pfiffibus, einer Art Rufbus. Weil dadurch an Schultagen zwischen den größeren Schulstandorten Babenhausen und Illertissen bereits bis zu 15 Fahrten angeboten werden, sehen weder der Landkreis Unterallgäu, noch das Omnibusunternehmen Miller, das den Linienverkehr in diesem Bereich eigenwirtschaftlich betreibt, weiteren Handlungsbedarf. Der Betreiber könne aber jederzeit zusätzliche Ergänzungen des Fahrplans in eigenem Ermessen einbringen. Eine Ausweitung des Flexibus-Systems könne man sich vorstellen. Allerdings unter der Voraussetzung, dass sich der Landkreis Neu-Ulm und/oder die Gemeinden an der Tarifauffüllung beteiligen.