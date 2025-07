Marcel Siebers spielt heuer den „Piano Man“ am Carillon

Marcel Siebers aus den Niederlanden ist am Carillon in Illertissen kein Unbekannter. Hat er im vergangenen Jahr sein Konzert im Kirchturm von St. Martin mit einem symbolträchtigen „Stairway To Heaven“ bereichert, so gibt er am Sonntag, 3. August, den „Piano Man“. Der Förderkreis für Kirchenmusik und klassische Musik wird außerhalb des Baustellenareals im Brunnenhof für ausreichende Bestuhlung sorgen, sodass sich die Musik trotzdem gewohntermaßen genießen lässt. Das Konzert beginnt um 16 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Regina Langhans Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Illertissen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Carillon Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis