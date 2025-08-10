Icon Menü
Carillonkonzert in Illertissen: Erik Satie trifft auf spanische Gitarrenklänge

Illertissen

Carillonkonzert im Gedenken an Erik Satie

David van Amstel ist Donnerstagabend, 14. August, zu Gast am Glockenspiel in Illertissen. Der Niederländer spielt Musik, die inhaltlich zusammenhängt.
Von Regina Langhans
    • |
    • |
    • |
    Carillonneur David van Amstel kommt für ein Konzert von Amsterdam nach Illertissen.
    Carillonneur David van Amstel kommt für ein Konzert von Amsterdam nach Illertissen. Foto: Sammlung David van Amstel

    Mit David van Amstel aus Amsterdam besucht ein weiterer Niederländer das Carillon im Kirchturm von St. Martin in Illertissen. Der Carillonneur hat eine interessante Mischung unter anderem aus spanischen Gitarrenklängen, romantischem Liedgut sowie Klaviermusik des 20. Jahrhunderts im Programm. Letztere ist Erik Satie gewidmet, dessen Todesjahr sich zum 100. Mal jährt. Das Konzert am Donnerstag, 14. August, ist ab 18 Uhr im Brunnenhof beziehungsweise in der Stadtpfarrkirche zu hören. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

