Carillonkonzert im Gedenken an Erik Satie

Mit David van Amstel aus Amsterdam besucht ein weiterer Niederländer das Carillon im Kirchturm von St. Martin in Illertissen. Der Carillonneur hat eine interessante Mischung unter anderem aus spanischen Gitarrenklängen, romantischem Liedgut sowie Klaviermusik des 20. Jahrhunderts im Programm. Letztere ist Erik Satie gewidmet, dessen Todesjahr sich zum 100. Mal jährt. Das Konzert am Donnerstag, 14. August, ist ab 18 Uhr im Brunnenhof beziehungsweise in der Stadtpfarrkirche zu hören. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

