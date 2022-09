Carnac/Illertissen

vor 17 Min.

Mit Blasmusik und Bier wird in der Bretagne die Freundschaft gefeiert

Lokal Mehr als 400 Gäste besuchen zum Ende des einwöchigen Austauschs das Abschlussfest in Carnac. Die Bürgermeister messen sich beim Baumstammwettsägen.

Von Regina Langhans

In zwei Jahren werden Carnac und Illertissen ihre dann ein halbes Jahrhundert währende Städtepartnerschaft feiern. Längst sind die bretonischen und schwäbischen Landsleute dicke Freunde geworden und können vieles miteinander teilen. Das hat sich bei der bayerischen Woche in der französischen Partnerstadt einmal mehr bewahrheitet. Den Höhepunkt bildete das „Fête de la bière“, also „Fest des Bieres“ vergangenen Samstagabend vor der Abreise, wobei Traditionen, Dirndl und Zuprosten Hochkonjunktur hatten. Am Sonntag um 16.30 Uhr kamen die Busse schließlich wieder in Illertissen an.

