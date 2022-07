Carnac, Illertissen

Zwei Bretonen radelten 1797 Kilometer von Carnac nach Illertissen

Lokal Sylvie und Hervé Robino fuhren 1797 Kilometer mit dem Rad nach Illertissen. Alles für einen Geburtstagsgruß an die Städtepartnerschaftspräsidentin.

Von Regina Langhans

Sylvie und Hervé Robino aus Illertissens französischer Partnerstadt Carnac haben ihre Geburtstagswünsche an die hiesige Partnerschaftspräsidentin Helga Sonntag in ungewöhnlicher Weise überbracht: Nach einer 1797 Kilometer langen Radtour auf den Wegen der „Euro Velo 6“ kamen die Bretonen, beide 61 Jahre, in Illertissen topfit und bis auf eine Reifenpanne unfallfrei an. Die berühmte Strecke führt von St. Nazaire an der Atlantikküste bis ans Schwarze Meer.

