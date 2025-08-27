Icon Menü
Caroline Kempter: Emanzipierte Künstlerin aus Illertissen und ihr beeindruckendes Lebenswerk

Illertissen

Illertissens begabte, eigenwillige Tochter: Zum 100. Todestag von Caroline Kempter

Am 27. August 1925 ist Caroline Kempter, Künstlerin, Lehrerin und Wirtstochter gestorben. Über ein emanzipiertes, unangepasstes Leben in der Gründerzeit.
Von Ralph Manhalter
    Unangepasst und ungebunden: Das Foto zeigt die Illertisser Künstlerin Caroline Kempter als Mönch.
    Unangepasst und ungebunden: Das Foto zeigt die Illertisser Künstlerin Caroline Kempter als Mönch. Foto: Repro: Ralph Manhalter

    Malweiber! Der Begriff klingt, mit Verlaub, etwas despektierlich; und so war er wohl damals auch gemeint. Damals, das war die Zeit der vorletzten Jahrhundertwende, in der München und hier insbesondere Schwabing zum Mekka der freischaffenden Künstler und Künstlerinnen wurde. Tatsächlich errangen gerade die Frauen in diesem Metier eine bislang nicht gekannte Freizügigkeit, fernab jeder Konvention und kaiserzeitlichen Muffs. Selbst ländliche Regionen hatten Anteil an diesem emanzipatorischen Aufbruch, wie die Lebensgeschichte der Caroline Kempter aus Illertissen belegt. Heute vor 100 Jahren ist sie gestorben.

