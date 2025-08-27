Illertissens begabte, eigenwillige Tochter: Zum 100. Todestag von Caroline Kempter

Malweiber! Der Begriff klingt, mit Verlaub, etwas despektierlich; und so war er wohl damals auch gemeint. Damals, das war die Zeit der vorletzten Jahrhundertwende, in der München und hier insbesondere Schwabing zum Mekka der freischaffenden Künstler und Künstlerinnen wurde. Tatsächlich errangen gerade die Frauen in diesem Metier eine bislang nicht gekannte Freizügigkeit, fernab jeder Konvention und kaiserzeitlichen Muffs. Selbst ländliche Regionen hatten Anteil an diesem emanzipatorischen Aufbruch, wie die Lebensgeschichte der Caroline Kempter aus Illertissen belegt. Heute vor 100 Jahren ist sie gestorben.

