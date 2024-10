Spendengala von Heart for Life: Mitten in die Herzen

Mehrmals flossen auf der Bühne Tränen der Rührung, es wurde getröstet, gelacht, gejauchzt. An einen roten Teppich war gedacht und an eine Kulisse für Selfies: Im Sendener Bürgersaal wurde am Samstagabend eine breite Klaviatur der Emotionen angestimmt. Tiefe menschliche Tragik bildete den Hintergrund, die auch immer wieder ins Scheinwerferlicht gerückt wurde. Dort erfuhren Menschen, mit denen es das Schicksal nicht sonderlich gut gemeint hat, Aufmerksamkeit und aufmunternde Momente: „Herzensmenschen“, die dem Verein „Heart for Life“ um ihre Vorsitzende Carola Lo Cicero zur „Herzensangelegenheit“ geworden sind.

Im lila Paillettenkleid stand Lo Cicero auf der Bühne. Emphatisch beschwor sie ihre Mission, Menschen in gesundheitlicher oder materieller Not zu begleiten und unter die Arme zu greifen. Bürokratische Hemmnisse beklagte sie, nicht aber das eigene Los, angedeutet durch die Krücke, die sie inzwischen benötigt. Manches, worüber an diesem Abend gesprochen wurde, schlägt gehörig auf den Magen, doch die Intention, die Grundierung des Abends war eine vollkommen andere. Lo Cicero steht stellvertretend für Menschen, „die unsere Stadt heller machen“, sagte Sendens Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf.

Icon Vergrößern Die Vereinsvorsitzende Carola Lo Cicero erklärte den 350 Menschen im Publikum, was die Mission des Vereins „Heart for Life“ ausmachet. Foto: Thomas Vogel Icon Schließen Schließen Die Vereinsvorsitzende Carola Lo Cicero erklärte den 350 Menschen im Publikum, was die Mission des Vereins „Heart for Life“ ausmachet. Foto: Thomas Vogel

Prominente Unterstützung für "Heart for Life" in Senden

Dass das Engagement von Heart for Life Früchte trägt, zeigt sich allein darin, dass die langen Tafeln für die 350 Gäste auch dieses Mal voll besetzt waren. Die Gäste in ihrer feinen Abendgarderobe kamen teils aus dem Ausland angereist. In den sozialen Medien hat Lo Cicero massenweise Follower, deren Zahl in die Zehntausende geht. Von Senden aus schicke sie ihre Nachrichten hinaus in die Welt, die oft Hilferufe im Namen von Notleidenden sind.

Von vielen Unterstützern hagelte es Zusagen für die Spendengala. Gemeint sind damit jene, die einen Pool an verlässlichen Sponsoren bilden, aber auch zahlreiche Persönlichkeiten aus dem Entertainment-Bereich. Dem Anlass entsprechend überwog die leichte Muse, ein in die Herzen zielender Sound. Die Sängerin Eva Kaufmann, Tochter des Fassbinder-Schauspielers Günther Kaufmann, setzte erste Punkte, etwa mit Vicky Leandros‘ „Ich liebe das Leben“. Es folgte der noch junge Geiger und Influencer Noah Leone, der seine historische Geige für treibenden Beat ebenso einsetzt wie für eine gefühlige Interpretation von Leonhard Cohens‘ „Halleluja“. Danach der junge Sänger Fabio Noventa und der Solotänzer Emil Kusmirek, der den Saal in „Riverdance“-Vibrationen versetzte. Guiseppe Ruisi tobte als Michael-Jackson-Double über Bühne und durch den Saal. Es gab Kostproben von Artistik mit dem Rhönrad und Kartentricks, bei denen Magier Marco Miele den gesamten Saal involvierte.

Viele Zuwendungen und Spenden bei Heart for Life in Senden

Einige der Interpreten haben selbst nah am Schicksal gebaut. Michael Strogies, einst beim verflossenen Musikkanal Viva beschäftigt, berichtete vom abrupten Karriereende vieler Kollegen nach dem Ende dort, vom jähen Erwachen aus einem fiebrigen Traum. Seine Bilderspende war dann der Auftakt einer ganzen Reihe von Zuwendungen an den Verein, darin besteht schließlich der materielle Sinn solcher Veranstaltungen. Viele der Gäste öffneten ihre Portemonnaies, erwarben Lose, füllten Umschläge mit Scheinen. Ein Vertreter der Drogeriekette Rossmann überreichte der Vorsitzenden einen 7000-Euro-Scheck, die Praxis Physio Point steuerte 3000 Euro bei. Die Unterstützer ließen die Unterstützer nicht alleine.