Christertshofen

Denkmal bei Christertshofen erinnert an ein Unglück im Zweiten Weltkrieg

Eugen Eckel aus Christertshofen am Gedenkstein für die beiden Soldaten, die am 25. Oktober 1944 bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kamen.

Lokal Eugen Eckel war Zeitzeuge eines Flugzeugabsturzes bei Christertshofen. Der 90-Jährige erzählt, wie er diesen Tag im Herbst 1944 erlebt hatte.

Von Ralph Manhalter

An den Tag kann sich Eugen Eckel noch erinnern, als wäre es erst gestern gewesen. Als Heranwachsender verbrachte der heute 90-jährige aus Christertshofen jeden Tag auf den Weiden, um Kühe zu hüten. So auch an jenem 25. Oktober im Jahr 1944, dem vorletzten Kriegsjahr. Im Westen waren bereits die Alliierten gelandet und auch die Sowjetunion drängte die Wehrmachtsoldaten vehement zurück. Dabei sei das Flugzeug nichts Außergewöhnliches gewesen, erzählt Eckel, es vollzog diese Übung schon seit mehreren Tagen. Doch dann passierte ein Unglück.

