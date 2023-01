Jahrelang falsch behandelt: Diese Bucherin lässt sich nicht unterkriegen

Plus Gerlinde Neuhäusler verlor ihre Sehkraft – und wurde jahrelang aufgrund einer falschen Diagnose behandelt. Heute kann sie wieder sehen und will anderen Mut machen.

Es begann damit, dass sie plötzlich auf einem Auge nichts mehr sehen konnte. Etwa 35 Jahre ist das her. Für Gerlinde Neuhäusler aus Christertshofen begann damals eine lange Leidenszeit – denn was ihr wirklich fehlte, fanden die Ärzte erst nach Jahren heraus. Vor zehn Jahren bekam sie zum ersten Mal die richtige Behandlung – und konnte danach wieder sehen. Heute lebt sie positiv gestimmt mit der Erkrankung – und möchte anderen Betroffenen Mut machen.