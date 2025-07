Großes Fahrzeug fährt gegen Container am Badesee: 1000 Euro Schaden

In Au ist am Montag ein Container beschädigt worden, der am Badesee stand. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall im Zeitraum zwischen 11.30 und 15.30 Uhr. Dem Schadensbild nach zu urteilen, so schreibt die Polizei, sei ein großes Fahrzeug, vermutlich ein Lastwagen, gegen den Container gefahren. Dieser sei dadurch verschoben und beschädigt worden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 1000 Euro. Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07303/9651-0 bei der Polizei Illertissen zu melden. (AZ)

Illertissen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Container Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis