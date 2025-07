Illegale Müllentsorgung in Vöhringen: Containerstandort „Alte Poliere“ wird geschlossen

Alte Autoreifen sind hinter den Behältern für Altkleider gestapelt, daneben steht ein ausrangierter Kinderwagen, zwischen den Containern liegen alte Teppiche, Müllsäcke und weiterer Unrat - diese Zustände am Containerstandort „Alte Poliere“ in Vöhringen sind aus Sicht der Stadtverwaltung nicht zu tolerieren. Die Kommune zieht deshalb Konsequenzen: Der Containerstandort wird geschlossen. Darüber hat die Stadtverwaltung am Mittwoch in den sozialen Netzwerken und über eine Pressemitteilung informiert. Demnach häuften sich Beschwerden über illegale Müllentsorgung und einen dementsprechend erschreckenden Anblick.

Hausmüll und Speisereste lockten Ratten und anderes Ungeziefer an

Dass an einigen Containerstandorten für Pappe, Papier, Plastik, Altglas und Altkleider vermehrt Müll und Sperrmüll abgelagert werden, sei kein neues Phänomen, teilt die Stadtverwaltung mit. Einen unrühmlichen Höhepunkt habe allerdings die zunehmende illegale Entsorgung am Containerstandort „Alte Poliere“ erreicht: „Hier erfolgte nicht nur die bedenkenlose Entsorgung von Müll und Unrat in Sperrmüllgröße, mittlerweile wurden sogar Hausmüll und Speisereste verbotenerweise entsorgt“, heißt es in der Mitteilung. Letzteres habe insbesondere Ratten und anderes Ungeziefer angelockt.

Der Containerstandort wird wegen der erschreckenden Zustände nun ersatzlos geschlossen. Foto: Stadt Vöhringen

Das rücksichtslose Verhalten von einzelnen Personen hat nun Folgen für die Gemeinschaft: Wegen des Ungeziefers und um einer weiteren Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung vorzubeugen, hat sich die Stadtverwaltung nach eigenen Angaben dazu entschlossen, den Containerstandort an der „Alten Poliere“ ersatzlos zu schließen. (AZ)