„Cornetts and Sagbutts“ und Organist Schmid überzeugen beim Orgelkonzert in Illerrieden

Illerieden

„Cornetts and Sagbutts“ und Organist Schmid begeistern beim Orgelkonzert in Illerrieden

Das Münchner Ensemble zelebrierte gemeinsam mit Organist Tobias Schmid den 20. Geburtstag der Orgel in der Pfarrkirche Illerrieden mit einem virtuosen Konzert.
Von Wilhelm Schmid
    Das Münchner Ensemble „Cornetts and Sagbutts“ mit zwei Zinken und vier Barockposaunen sowie der Organist Tobias Schmid an der Orgel seiner Heimatkirche „Heilig Kreuz“ in Illerrieden bereiteten dem Tag der Seelsorgeeinheit Dietenheim-Illerrieden einen würdigen Abschluss. Foto: Wilhelm Schmid

    Einen festlichen Abschluss fand der „Tag der Seelsorgeeinheit Dietenheim-Illerrieden“ mit dem Konzert zum Heilig-Kreuz-Patrozinium und dem 20. Jubiläum der Heintz-Orgel in der Pfarrkirche Illerrieden. Der von hier stammende Organist Tobias Schmid, Kirchenmusiker bei Sankt Willibald in München, hatte vor zwei Jahrzehnten maßgeblich an der Entstehung der Orgel mitgewirkt und brachte nun zu deren 20. Geburtstag aus der Landeshauptstadt das Ensemble „Cornetts and Sagbutts“ mit.

