„Cornetts and Sagbutts“ und Organist Schmid begeistern beim Orgelkonzert in Illerrieden

Einen festlichen Abschluss fand der „Tag der Seelsorgeeinheit Dietenheim-Illerrieden“ mit dem Konzert zum Heilig-Kreuz-Patrozinium und dem 20. Jubiläum der Heintz-Orgel in der Pfarrkirche Illerrieden. Der von hier stammende Organist Tobias Schmid, Kirchenmusiker bei Sankt Willibald in München, hatte vor zwei Jahrzehnten maßgeblich an der Entstehung der Orgel mitgewirkt und brachte nun zu deren 20. Geburtstag aus der Landeshauptstadt das Ensemble „Cornetts and Sagbutts“ mit.
Illerieden
