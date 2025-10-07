CSU Pfaffenhofen unterstützt Bürgermeister Sebastian Sparwasser für eine weitere Amtszeit

Der CSU-Ortsvorstand Pfaffenhofen hat beschlossen, den amtierenden Bürgermeister Sebastian Sparwasser für eine weitere Amtszeit vorzuschlagen. Der CSU-Ortsverband setzt damit nach eigenen Angaben ein klares Zeichen für Kontinuität, Stabilität und eine zukunftsorientierte Kommunalpolitik. Die offizielle Nominierung soll noch im Herbst erfolgen. Sparwasser (parteilos) ist seit Mai 2020 Rathauschef.

Wie die CSU mitteilt, zeichnete sich die Arbeit des Marktgemeinderats in den vergangenen Jahren durch eine konstruktive Zusammenarbeit und die Umsetzung zahlreicher Projekte aus, die das Leben in Pfaffenhofen und seinen Ortsteilen nachhaltig verbessern. Besonders hervorzuheben sei die umfassende Sanierung der Schule in Beuren sowie der Neubau und die Renovierung der Alten Schule in Pfaffenhofen. Auch das Baugebiet Nord-Ost 1 wurde erfolgreich abgeschlossen. „Darüber hinaus wurden wichtige Impulse für zukünftige Vorhaben gesetzt, wie die Planung des Feuerwehrgemeinschaftshauses in Roth und des Kindergartens in Kadeltshofen“, schreibt der CSU-Ortsvorsitzende Martin Strobel.

Der CSU-Ortsvorsitzende verweist auf die schwierige Haushaltslage in Pfaffenhofen

Ein bedeutender Fortschritt sei beim Ausbau der Glasfaserinfrastruktur gelungen. Im Bereich der nachhaltigen Energieversorgung seien mit der kommunalen Wärmeplanung für Pfaffenhofen mit allen Ortsteilen und dem Aufbau eines Wärmenetzes in Beuren erste zukunftsweisende Schritte getan worden. Der Bau der Radwege zwischen Oberhausen und Beuren sowie zwischen Remmeltshofen und Straß befinde sich derzeit in der Umsetzung.

Strobel warnt jedoch: „Für die kommenden Legislatur werde die allgemein schwierige Haushaltslage der Marktgemeinde große Herausforderungen bereithalten.“ Deshalb betont er: „Wir sehen in Sebastian Sparwasser einen verlässlichen und zukunftsorientierten Bürgermeister, der die Interessen unserer Bürgerinnen und Bürger mit Tatkraft vertritt.“ Auch in Zukunft wolle der Ortsverband die gute Zusammenarbeit mit dem Marktrat und die sichtbaren Fortschritte in Pfaffenhofen aktiv unterstützen. (AZ)