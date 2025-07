CSU nominiert Kreistagsliste für die Kommunalwahl

Der CSU-Kreisverband hat die Weichen für die Kommunalwahlen im kommenden Frühjahr gestellt und seine Kreistagsliste nominiert. Neu-Ulm sei ein dynamisch gewachsener Landkreis, was sich nicht zuletzt an der stetig gestiegenen Einwohnerzahl widerspiegle, wird Thorsten Freudenberger in einer Mitteilung des Kreisverbands zitiert. Die jüngsten Zahlen geben ihm mit über 180.000 Menschen im Gebiet zwischen Donau, Iller und Osterbach recht, wobei der CSU-Kreisvorsitzende nicht ohne gewissen Stolz betont, der Landkreis sei ein attraktiver Standort, sowohl in wirtschaftlicher Hinsicht als auch als Lebensumfeld.

Bei der Nominierungsveranstaltung in Roggenburg präsentierte die CSU ihre Liste mit den potenziellen 70 Kandidatinnen und Kandidaten zur Abstimmung. Dabei stellte neben kommunalpolitischer Erfahrung, Ausgewogenheit zwischen weiblichen und männlichen Bewerbern auch die Balance zwischen Landkreisnorden und -süden ein Kriterium dar.

CSU-Kreisverband Neu-Ulm nominiert Kandidaten für Kommunalwahlen

In diesem Zusammenhang betonte der Vorsitzende der CSU-Kreistagsfraktion Michael Obst die Bedeutung des Ehrenamts. Natürlich seien es zahlreiche Termine, die ein Kreisrat im Laufe einer Legislaturperiode zu absolvieren hätte, doch sei es eine Ehre und mache zudem Freude, die Zukunft der Heimat aktiv mitzugestalten. Ziel sei es, so Obst, dass die CSU wieder stärkste Kraft im neuen Kreistag werde.

Landrätin Eva Treu betonte die Vielfalt der Kreistagsliste, welche die unterschiedlichsten beruflichen und gesellschaftlichen Hintergründe der Kandidatinnen und Kandidaten widerspiegle. Dadurch sei man bestens gerüstet, die Mannigfaltigkeit der künftigen Aufgaben im Landkreis anzugehen, so die Landrätin. Auf den ersten zehn Plätzen der Kreistagsliste finden sich folgende Kandidaten: Michael Obst, Katrin Albsteiger, Thorsten Freudenberger, Claudia Schäfer-Rudolf, Alexander Engelhard, Jürgen Eisen, Susanne Salzmann, Erich Winkler, Michael Neher und Katja Ölberger. Die Kommunalwahlen in Bayern finden am 8. März 2026 statt. (AZ)