CSU veranstaltet Thementouren durch den Landkreis

Im vergangenen Sommer gab es einen Vorgeschmack: Der Kreisverband der CSU besuchte zusammen mit dem Ortsverband Senden die Alte Weberei in Ay. Mit dabei waren zahlreiche Interessierte, die Genaueres über das ehemalige Industriegebäude sowie über die Geschichte der Weberei im Unteren Illertal erfahren wollten. Nachdem die „CSU-Thementour“ ein Erfolg war, beschloss der Kreisverband, diese Veranstaltungsreihe in losen Abständen weiterzuführen. Fünf Termine stehen fest.

Neben Betriebsbesichtigungen stehen kulturelle Veranstaltungen auf dem bislang terminierten Programm, auch ein gemütliches Zusammenkommen im Biergarten oder eine kleine Wanderung sind möglich. Letztendlich gehe es darum, mit der Bürgerin und dem Bürger in einer ungezwungenen Umgebung ins Gespräch zu kommen, definiert CSU-Kreisvorsitzender Thorsten Freudenberger das Ziel. Wenn zudem die Teilnehmer auch noch etwas Neues ihren Heimatort erfahren oder Einblicke hinter ansonsten verschlossene Türen erhalten, sei das ein Gewinn für alle.

CSU-Thementour durch den Landkreis Neu-Ulm: Fünf Termine stehen fest

Die Initiatoren hatten bei den ersten Überlegungen zur Thementour die damals noch in weiter Zukunft liegenden Kommunalwahl gar nicht im Sinn. Dass das Format erst allmählich Fahrt aufnimmt, liegt daran, dass zunächst Vorschläge seitens der Ortsverbände gesammelt, diese organisiert und abgeklärt und schließlich beworben werden mussten, so Koordinator Ralph Manhalter, der CSU-Ortsvorsitzender in Buch ist.

„Natürlich kommen wir nun in der zweiten Jahreshälfte in Berührung mit dem Wahlkampf“, so Manhalter. Dabei solle nicht der Eindruck entstehen, die Parteien zeigten sich nur vor Wahlen sichtbar. Es ist vorgesehen, die Reihe auch nach dem März 2026 fortzusetzen. Dass das Format Potenzial hat, davon ist Katja Ölberger, Vorsitzende der CSU in Senden und wesentliche Ideengeberin, überzeugt. Zudem sollen die Thementouren zeitlich im Rahmen bleiben, sodass nicht gleich der gesamte Nachmittag gefüllt ist. Alle Touren sind kostenfrei. (AZ)

Termine Folgende Thementouren sind bereits fest terminiert: Samstag, 5. Juli, 9.30 bis 13 Uhr: Es wird gegrillt auf dem Illertisser Marktplatz. Gastgeber ist der dortige Ortsverein.

Freitag, 11. Juli, 17 bis 20 Uhr: Grillen ins Wochenende, initiiert vom Ortsverband Burlafingen/Steinheim auf dem Dorfplatz Burlafingen

Samstag, 12. Juli, 21 Uhr: Nachtwächterführung in Weißenhorn, organisiert vom Ortsverband Weißenhorn. Treffpunkt am Kirchturm der Stadtpfarrkirche

Freitag, 5. September, 16 Uhr : Betriebsbesichtigung der Firma Knittel, in die Wege geleitet vom Ortsverband Vöhringen

Samstag, 13. September, 14 Uhr: zusammen mit dem Ortsverband Buch zum Autokontor Bayern, der ehemaligen Raketenstation der US-Army. Treffpunkt vor dem Firmentor.