Markus Söder kommt nach Neu-Ulm zu Daimler Buses und will selbst Bus fahren

Am Donnerstag, 31. Juli, besucht Markus Söder, Ministerpräsident des Freistaates Bayern, den Standort von Daimler Buses in Neu-Ulm. Der CSU-Politiker wird auf öffentlichen Straßen eine Probefahrt mit dem Prototyp des Mercedes-Benz eIntouro unternehmen, der nahe der Serienreife steht. Dabei handelt es sich um den ersten batterieelektrischen Überlandbus von Daimler Buses. Till Oberwörder, CEO Daimler Buses, und weiteren Mitglieder der Geschäftsführung begleiten den Landesvater auf seiner Fahrt. Anschließend ist die Besichtigung der Produktion am Standort, ehemals Käsbohrer, geplant. (AZ)

