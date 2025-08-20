Das ist neu beim Essen auf Rädern in Babenhausen

Viele ältere und kranke Menschen haben den Wunsch, so lange wie möglich selbstständig in den eigenen vier Wänden zu leben. Das unterstützt das Seniorenzentrum mit ambulanter Krankenpflege Babenhausen in vielerlei Hinsicht. Neben der Tagespflege sowie dem ambulanten Dienst ist das Essen auf Rädern eine wichtige Säule der häuslichen Versorgung. Rund 40 frisch zubereitete und warme Mahlzeiten werden täglich zu Seniorinnen und Senioren aus Babenhausen und den umliegenden Orten gefahren. Ortsansässige Firmen spendeten dafür nun ein neues Fahrzeug.
Babenhausen
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden