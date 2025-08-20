Icon Menü
Das Babenhauser Essen auf Rädern hat ein neues Auto

Babenhausen

Das ist neu beim Essen auf Rädern in Babenhausen

Essen auf Rädern liefert warme Mahlzeiten aus. Damit das weiterhin möglich ist, wurde das alte Fahrzeug ersetzt und die Küche gewechselt. Das sind die Gründe.
Von Claudia Bader
    Dank der Spenden ortsansässiger Firmen kann das Seniorenzentrum mit ambulanter Krankenpflege das Essen auf Rädern in einem neuen Fahrzeug ausliefern.
    Dank der Spenden ortsansässiger Firmen kann das Seniorenzentrum mit ambulanter Krankenpflege das Essen auf Rädern in einem neuen Fahrzeug ausliefern. Foto: Seniorenzentrum Babenhausen

    Viele ältere und kranke Menschen haben den Wunsch, so lange wie möglich selbstständig in den eigenen vier Wänden zu leben. Das unterstützt das Seniorenzentrum mit ambulanter Krankenpflege Babenhausen in vielerlei Hinsicht. Neben der Tagespflege sowie dem ambulanten Dienst ist das Essen auf Rädern eine wichtige Säule der häuslichen Versorgung. Rund 40 frisch zubereitete und warme Mahlzeiten werden täglich zu Seniorinnen und Senioren aus Babenhausen und den umliegenden Orten gefahren. Ortsansässige Firmen spendeten dafür nun ein neues Fahrzeug.

