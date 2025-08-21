Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Illertisser Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Illertissen
Icon Pfeil nach unten

Das Fest war sehr erfolgreich.

Illereichen

Spende der Illereicher Lindedancer

Erlös aus Benefiz-Country-Fest kommt dem Benild-Hospiz Illertissen zugute.
Von Armin Schmid
    • |
    • |
    • |
    Spendenübergabe nach erfolgreichem Benefiz Country Fest.
    Spendenübergabe nach erfolgreichem Benefiz Country Fest. Foto: Armin Schmid

    Spendenübergabe nach erfolgreichem Benefiz Country Fest. Das Bild zeigt (von links): Hospiz-Geschäftsführer Sebastian Lautenfeld, Hospizleiterin Sonja Remiger, Petra Junginger, Andrea Heitner, und Christina Völk von den Illereicher Lindedancern.

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden