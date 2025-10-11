Das ist der aktuelle Stand zur kommunalen Wärmeplanung in Weißenhorn

Die Bearbeitung der kommunalen Wärmeplanung der Stadt Weißenhorn schreitet voran. Seit Ende September ist die „Bestands- und Potenzialanalyse“ auf der städtischen Homepage öffentlich einsehbar. Interessierte können Sie unter www.weissenhorn.de

unten den Rubriken Unsere Stadt - Projekte und Vorhaben - Kommunale Wärmeplanung herunterladen.

Im Rahmen dieser Analyse wurden nach Angaben der Stadtverwaltung umfassende Daten zu den bestehenden Gebäuden erhoben, darunter Baujahr, Wärmebedarf und Heizungsart. Zudem wurden mögliche Quellen zur Wärmeerzeugung untersucht, etwa die Potenziale der bestehenden Müllverbrennungsanlage im Gewerbegebiet Eschach, die Biomasseanlagen, die Geothermie sowie jährlich nutzbare Biomassen aus dem Stadtforst und dem Grünrückschnitt.

Öffentliche Veranstaltung am 14. Oktober in der Fuggerhalle in Weißenhorn

Der nächste Planungsschritt sei die Entwicklung eines Zielszenarios. Dabei werden die Siedlungsstrukturen und Wärmebedarfe der Kernstadt sowie der umliegenden Ortsteile analysiert. Ziel sei es, die geeignetste Versorgungsform zu identifizieren – sei es der Anschluss an ein Wärmenetz oder dezentrale Einzelanlagen. Im Anschluss werden die Ergebnisse laut Mitteilung der Stadtverwaltung mit den relevanten Versorgungsakteuren – darunter Betreiber von Fernwärme-, Biomasse- und Gasnetzen – abgestimmt. Am kommenden Dienstag, 14. Oktober, werden die ersten Zwischenergebnisse und Erkenntnisse im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung im Foyer der Fuggerhalle in Weißenhorn vorgestellt. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, sich zu informieren und mitzudiskutieren. Beginn dieser Veranstaltung ist um 19 Uhr.

Niemand ist verpflichtet, seine Heizsysteme auszutauschen

Das Zielszenario wird anschließend für 30 Tage im Internet sowie im Rathaus zur Einsicht ausgelegt. In diesem Zeitraum können Interessierte Fragen dazu stellen und Änderungsanträge einreichen. Bis zum Jahresende 2025 folgt die Ausarbeitung einer konkreten Umsetzungsstrategie für die Wärmetransformation der Kernstadt und der Ortsteile. Auch diese Ergebnisse werden nach Angaben der Weißenhorner Stadtverwaltung öffentlich vorgestellt. Abschießend betont die Verwaltung in ihrer Mitteilung: „Alle Ergebnisse und Planungen der kommunalen Wärmeplanung dienen der Stadtverwaltung und den Bürgerinnen und Bürgern als Werkzeug für die zukünftige Entwicklung der Wärmeversorgung. Es besteht hieraus keinerlei Verpflichtung, bestehende Heizsysteme auszutauschen oder sich an ein Wärmenetz anzuschließen.“ (AZ)