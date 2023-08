Weißenhorn

"Das Perfekte Dinner": Am Freitag kocht eine TV-erfahrene Weißenhornerin

Bine Müller hat schon in einigen Fernsehstudios gekocht. Jetzt kam erstmals ein Kamerateam in ihre Küche in Weißenhorn.

Plus Fünf Hobbyköche aus dem Raum Ulm und Neu-Ulm kämpfen aktuell in der Vox-Kochshow "Das Perfekte Dinner" um den Wochensieg. So hat Sabine Müller den Dreh erlebt.

Von Rosaria Kilian

Mit Kameras, die ihr beim Brutzeln und Schnippeln über die Schulter schauen, kennt sich die Weißenhornerin Sabine ("Bine") Müller aus. Sie war bereits Kandidatin bei der ZDF-Sendung "Die Küchenschlacht" und kreierte ihren perfekten Löffel im Sat. 1-Format "The Taste". Trotzdem war die Teilnahme bei "Das Perfekte Dinner" eine Herausforderung für die passionierte Hobbyköchin.

"Mit wildfremden Leuten an einen Tisch setzen und einen gemeinsamen Abend verbringen, das war sehr spannend", sagt die 43-Jährige. Bei der TV-Sendung ist es üblich, dass sich die vier Mitstreiterinnen und Mitstreiter in den Pausen zwischen den Gängen in den Wohnungen oder Häusern der Gastgeber umschauen. "Das ist schon ziemlich privat", sagt Müller. Die Aufzeichnungswoche im Juni begann mit einem starken Unwetter, die Montagsgastgeberin musste ihr Dinner sogar abbrechen. Was für die Köchin zunächst dramatisch war, schweißte laut Müller die Gruppe zusammen. "Wir haben dann gemeinsam die Polster von der Terrasse geräumt. Ab da war die Aufregung nicht mehr so schlimm", sagt sie.

