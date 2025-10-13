Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Illertisser Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Illertissen
Icon Pfeil nach unten

Das war beim Spiele- und Familientag in Vöhringen geboten

Vöhringen

„Bungee-Trampolin“ und Ritterturnier: Das war beim Spiele- und Familientag in Vöhringen los

Ob ins Mittelalter eintauchen oder versuchen, einen Brand zu löschen: Beim Spiele- und Familientag war in Vöhringen für Kinder einiges geboten.
    • |
    • |
    • |
    Beim Spiele- und Familientag in Vöhringen konnten sich Kinder bei vielen verschiedenen Aktionen und Spielen versuchen.
    Beim Spiele- und Familientag in Vöhringen konnten sich Kinder bei vielen verschiedenen Aktionen und Spielen versuchen. Foto: Thomas Kempf

    Kinder konnten sich am Sonntag in Vöhringen auf viele verschiedene Weisen austoben: Ob zum Beispiel auf einem „Bungee-Trampolin“, beim „Bull-Riding“ oder beim Kinderritterturnier, beim Spiele- und Familientag war in der Stadt eine Menge los.

    So viel Action gab es beim Spiele- und Familientag in Vöhringen

    Spiel- und Familientag Vöhringen
    Icon Galerie
    14 Bilder
    Ein Kinderritterturnier, Schaukämpfe, aber auch Bull-Riding und vieles mehr standen am Sonntag in Vöhringen auf dem Programm. Die schönsten Schnappschüsse vom Spiele- und Familientag.

    Neben dem großen Spielangebot gab es auch Infostände, so zeigte die Vöhringer Bereitschaft des Bayerischen Roten Kreuzes etwa, wie man einen Defibrillator anwendet und Verbände richtig anlegt. Und bei der Jugendfeuerwehr Vöhringen konnte man sich zum Beispiel beim Löschen versuchen. (AZ)

    Einmal Mittelalter bitte: Auch ein Kinderritterturnier und Schaukämpfe standen am Sonntag in Vöhringen auf dem Programm.
    Einmal Mittelalter bitte: Auch ein Kinderritterturnier und Schaukämpfe standen am Sonntag in Vöhringen auf dem Programm. Foto: Thomas Kempf
    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden