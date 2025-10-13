Das war beim Spiele- und Familientag in Vöhringen geboten
Vöhringen
„Bungee-Trampolin“ und Ritterturnier: Das war beim Spiele- und Familientag in Vöhringen los
Ob ins Mittelalter eintauchen oder versuchen, einen Brand zu löschen: Beim Spiele- und Familientag war in Vöhringen für Kinder einiges geboten.
|
|
|
Kinder konnten sich am Sonntag in Vöhringen auf viele verschiedene Weisen austoben: Ob zum Beispiel auf einem „Bungee-Trampolin“, beim „Bull-Riding“ oder beim Kinderritterturnier, beim Spiele- und Familientag war in der Stadt eine Menge los.
Neben dem großen Spielangebot gab es auch Infostände, so zeigte die Vöhringer Bereitschaft des Bayerischen Roten Kreuzes etwa, wie man einen Defibrillator anwendet und Verbände richtig anlegt. Und bei der Jugendfeuerwehr Vöhringen konnte man sich zum Beispiel beim Löschen versuchen. (AZ)
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden