Das Weißenhorner Freibad ist noch bis 21. September geöffnet

Wegen der immer niedriger werdenden Tagestemperaturen neigt sich die Freibadsaison allmählich dem Ende zu. Das städtische Freibad in Weißenhorn hat deshalb letztmals in diesem Jahr am Sonntag, 21. September, geöffnet. Das teilt die Stadtverwaltung mit und bestätigt damit das, was der Betriebsleiter Malte Hörger bereits Ende August angekündigt hatte.

Bis zu 5000 Badegäste kamen an ganz heißen Sommertagen

Badegäste, die ein Garderobekästchen gemietet haben, werden gebeten, dieses in den kommenden Tagen zu räumen und den Schlüssel beim Bademeister oder dem Kassenpersonal abzugeben. Wie berichtet, ging es in dieser Saison teilweise sehr turbulent zu im Freibad der Fuggerstadt. An besonders heißen Tagen im Juni kamen zeitweise 4000 bis 5000 Badegäste - weit mehr als üblich. Weil ein solcher Ansturm das bestehende Personal an seine Grenze, soll wie berichtet künftig bei Bedarf tageweise Sicherheitspersonal eingesetzt werden. (AZ)