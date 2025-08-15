Icon Menü
David van Amstel zelebriert beim Carillonkonzert in Illertissen das Verhallen der Glocken

Illertissen

Konzert in Illertissen: David van Amstel zelebriert das Verhallen der Glocken

Der Niederländer erfreut beim Carillonkonzert im Brunnenhof von St. Martin in Illertissen mit feinsinnigem Spiel. Das Publikum reagiert begeistert.
Von Regina Langhans
    David van Amstel aus den Niederlanden vermag dem Carillon in Illertissen feine und feinste Klänge zu entlocken.
    Foto: Regina Langhans

    Hochsommerliche Temperaturen und feinsinnig verhallende Glockentöne vom Kirchturm in St. Martin haben so etwas wie „Easy-Life-Gefühle“ beim Carillonkonzert im Brunnenhof in Illertissen vermittelt. Mit 35 Zuhörenden war das Publikum auch eher klein und fein. Doch als sich David van Amstel am Ende nach einer stimmungsvollen Zugabe mit „Romance De Nadir“ aus Georges Bizets Oper „Die Perlenfischer“ noch unten beim Publikum persönlich bedankte, wurde er umringt mit Lob und Fragen nach seiner Kunst.

