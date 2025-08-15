Konzert in Illertissen: David van Amstel zelebriert das Verhallen der Glocken

Hochsommerliche Temperaturen und feinsinnig verhallende Glockentöne vom Kirchturm in St. Martin haben so etwas wie „Easy-Life-Gefühle“ beim Carillonkonzert im Brunnenhof in Illertissen vermittelt. Mit 35 Zuhörenden war das Publikum auch eher klein und fein. Doch als sich David van Amstel am Ende nach einer stimmungsvollen Zugabe mit „Romance De Nadir“ aus Georges Bizets Oper „Die Perlenfischer“ noch unten beim Publikum persönlich bedankte, wurde er umringt mit Lob und Fragen nach seiner Kunst.

