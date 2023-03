Daxberg

vor 34 Min.

Ein seltenes Stück kirchlicher Frömmigkeit gibt es in Daxberg zu sehen

Das "Heilige Grab" wird in der Kirche St. Nikolaus in Daxberg von der KAB aufgestellt und betreut.

Plus Der Leichnam Jesu wird in der Kirche St. Nikolaus in Daxberg gezeigt. In ganzer Pracht tritt das "Heilige Grab" in Erscheinung – mit neuen Schnitzereien.

Von Josef Diebolder Artikel anhören Shape

Zur Karwoche und dem Osterfest werden in der Daxberger Nikolauskirche viele Besucher erwartet. Sie finden dort ein seltenes Stück kirchlicher Frömmigkeit. Schnitzer Adolf Huber und weitere fleißige Helfer holten einstmals das Gestell vom Erkheimer Kirchendachboden und ergänzten das "Heilige Grab".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen