Besuch auf dem Campingplatz: Entschleunigung am Stadtrand

Fast pausenlos rollen an diesem Nachmittag die Gäste an. Die einen kommen im Campingmobil, andere ziehen hinter ihrem Auto große Wohnwagen her. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Rezeption des Campingplatzes am westlichen Stadtrand Illertissens haben alle Hände voll zu tun. Über 12.100 Gespanne, erzählt Platzbetreiber Frank Moser, habe man im vergangenen Jahr auf dem Gelände in Dornweiler registriert. Die meisten legen auf der Durchreise vom Norden in den Süden oder in die andere Richtung eine Verschnaufpause ein. Manche bleiben spontan oder auch ganz bewusst länger. „Unsere Gäste kommen von überall her. Überwiegend aus den Niederlanden, aber zum Beispiel auch aus Dänemark, aus Finnland, aus der Schweiz und aus ganz Deutschland sowieso. Sogar aus Neuseeland und den USA waren schon einmal Camper bei uns“, sagt Moser. Das große Plus seines Campingplatzes ist freilich die Verkehrsanbindung, nur wenige Kilometer vom Autobahnanschluss der A7 entfernt.

