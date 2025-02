Darf eine Straße nach Paul von Hindenburg benannt sein?

Die Hindenburgstraße in Altenstadt ist in den Mittelpunkt einer Debatte geraten. Nach umfassender Diskussion lehnte es der Marktrat ab, einen anderen Namen für die zentral gelegene Straße zu finden. Paul von Hindenburg war Weltkriegsgeneral und Reichspräsident, er verhalf Hitler zur Macht. Ob Straßen nach ihm benannt sein sollten, wurde nicht nur in Altenstadt diskutiert. In Ulm ist schon vor fünf Jahren eine erste Entscheidung gefallen, in Neu-Ulm ist das Thema in den Köpfen.

