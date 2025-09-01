Erfolgreiche Saison für die B-Jugend der SGM Rothtal

Die B-Jugend-Mannschaften (U16/U17) der SGM Rothtal können auf eine erfolgreiche Meisterschaftsrunde der abgelaufenen Saison 2024/25 zurückblicken. Mit dem 28 Spieler umfassenden Kader waren zwei Mannschaften gemeldet.

Mannschaft holt Meistertitel ohne Niederlage.

Die B1 spielte die Meisterschaftsrunde in der Kreisstaffel 1. Ohne Niederlage, mit sechs Siegen, lediglich einem Unentschieden und einem Torverhältnis von 23:7 holte das Team den Meistertitel ins Rothtal. Damit ist endlich, im vierten Anlauf, für die seit der Saison 2021/22 zusammenkickenden Spieler der große Coup gelungen. Doch damit nicht genug: auch in der Fairness-Tabelle führte kein Weg an der SGM Rothtal vorbei und mit neun Treffern von Max Kollmer ging auch die Torjägerkanone ins Rothtal. Dementsprechend groß war die Freude bei der Mannschaft, dem Trainerteam, den verantwortlichen Jugendleitern Roland Salger (TSV Buch), Thomas Schultheiß (TSV Obenhausen), Peppo Buchmiller (SV Oberroth) und den Fans und Eltern. Die B2 erreichte in der Kreisstaffel 3 im Endklassement mit fünf Siegen und drei Niederlagen einen hervorragenden vierten Tabellenplatz, punktgleich mit dem Drittplatzierten. Ein besonders herzlicher und ausdrücklicher Dank geht an die Firmen Hatzelmann Heizung/Sanitär Oberroth, Kasaba Dönerproduktion GmbH, Familie Dr. Kohlmann, McFußball.com und Rudolf Gabelstapler GmbH. Mit deren Unterstützung konnte unter anderem die Busfahrt zum ersten Punktspiel der B1 nach Nellingen, die Ausstattung des gesamten Kaders mit hochwertigen Regenjacken, Aufwärmshirts, Meisterschaftsshirts und die Meisterfeier finanziert werden.

TSV 1889 Buch, TSV Obenhausen und SV Oberroth arbeiten im Jugendfußball zusammen.

Im Jugendfußballbereich arbeiten die Vereine TSV 1889 Buch, TSV Obenhausen und SV Oberroth schon seit vielen Jahren erfolgreich zusammen. Seit der Saison 2021/22 nehmen die Mannschaften unter dem Dach der SGM Rothtal am Spielbetrieb teil. Für die neue Saison 2025/26 sind von der U10 bis zur U19 insgesamt sieben Mannschaften gemeldet.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!