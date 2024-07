Deniz Yilmaz: Früher Fußball-Bundesliga, jetzt SpVgg Au

Irgendwie passen diese Erzählungen zusammen. Die von der SpVgg Au, von einem der größten Traditionsklubs in der Region. Der Verein aus dem 2500-Einwohner-Stadtteil von Illertissen hat im DFB-Pokal gespielt und kurz vor der Jahrtausendwende als erste bayerische Mannschaft in der Oberliga Baden-Württemberg. Dann ging allmählich das Geld aus, es gab ein paar Skandälchen und Punktabzüge, Au fand sich irgendwann in der Kreisliga A Iller wieder. In der Saison 2021/22 wurde die Mannschaft dann ganz aus dem Spielbetrieb genommen, nachdem sie dreimal nicht angetreten war. Zur kommenden Spielzeit wurde nun aber wieder ein Team für die Kreisliga B Iller gemeldet und an dieser Stelle beginnt die Geschichte von Deniz Yilmaz. Der frühere Bundesligaspieler ist Teil der wiederauferstandenen Mannschaft der SpVgg Au. „Vor drei Wochen stand er plötzlich da“, sagt der Auer Vorstands-Vize Oliver Millekat: „Ich war selber überrascht.“

