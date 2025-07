Ein kunstvolles Meisterwerk

Mit einem besonderen Werk hat Dennis Gramm, Juniorchef der Spenglerei Gramm aus Dietenheim, seine Meisterprüfung bestanden. Der kunstvoll gearbeitete Drachenkopf mit getriebenen Flügeln an konischem Gliederbogen erforderte handwerkliches Können, Kreativität und großes Engagement. „Mit seinem Meisterstück hat er eindrucksvoll gezeigt, was in ihm steckt. Wir sind stolz auf ihn und seine Leistung und freuen uns auf eine gemeinsame, meisterhafte Zukunft im Betrieb“, gratuliert die Familie.

