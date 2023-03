10.03.2023

Der Abstiegskampf im Amateurfußball ist schon in dieser Saison brutal

So ein Abstieg ist immer eine ganz bittere Sache. In dieser Saison wird es mehr Mannschaften erwischen als in den vergangenen Jahren.

Plus Die Ligen werden bereits verkleinert, weil ein Jahr später Platz gebraucht wird für Mannschaften aus dem Raum Ehingen. Ein Blick auf die einzelnen Staffeln.

Von Pit Meier Artikel anhören Shape

Die Luft im Tabellenkeller wird schon in dieser Spielzeit dünn für die Mannschaften im Bezirk Donau/Iller. Es gilt bereits eine verschärfte Abstiegsregelung, obwohl die Spielklassen- und Strukturreform im württembergischen Fußball-Verband (WFV) erst zur Saison 24/25 umgesetzt wird. Dann kommen an die 30 Vereine aus dem Raum Ehingen dazu, für die muss Platz geschaffen werden und das passiert in zwei Schritten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen